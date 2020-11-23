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За выходные в «пьяных» ДТП в Удмуртии 1 человек погиб и трое пострадали

12:35, 23 ноября, 2020
Анна Торхова
За выходные в «пьяных» ДТП в Удмуртии 1 человек погиб и трое пострадали
12:35, 23 ноября, 2020
Анна Торхова
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Смертельная авария произошла в Уве.

 
Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии произошло несколько аварий с участием пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
 
Так, 21 ноября около 01:00 водитель автомобиля «Шевроле Круз» не справился с управлением и въехал в стоящую «Дэу Нексию». Авария произошла вблизи дома №107 по улице Кирова в Ижевске. 56-летний водитель «Шевроле» был пьян. В результате ДТП травмы получил 21-летний водитель «Нексии» и его 44-летняя пассажирка.
 
Еще одна авария произошла рано утром в субботу на улице Максима Горького в поселке Ува. Пьяный 37-летний мужчина, управлявший автомобилем «Киа», сбил пешехода. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате 57-летняя пострадавшая получила травмы и скончалась в больнице. 
 
В воскресенье, 22 ноября, произошла еще одна авария. Напротив дома №8 на улице Выставочной в Ижевске 36-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», за рулем которого находилась 32-летняя женщина. Она получила травмы. 
Виновник аварии отказался от медосвидетельствования, его автомобиль поместили на спецстоянку. 
 
12:35, 23 ноября, 2020
Анна Торхова
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия