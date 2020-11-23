За выходные в «пьяных» ДТП в Удмуртии 1 человек погиб и трое пострадали

Смертельная авария произошла в Уве.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии произошло несколько аварий с участием пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Так, 21 ноября около 01:00 водитель автомобиля «Шевроле Круз» не справился с управлением и въехал в стоящую «Дэу Нексию». Авария произошла вблизи дома №107 по улице Кирова в Ижевске. 56-летний водитель «Шевроле» был пьян. В результате ДТП травмы получил 21-летний водитель «Нексии» и его 44-летняя пассажирка.

Еще одна авария произошла рано утром в субботу на улице Максима Горького в поселке Ува. Пьяный 37-летний мужчина, управлявший автомобилем «Киа», сбил пешехода. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате 57-летняя пострадавшая получила травмы и скончалась в больнице.

В воскресенье, 22 ноября, произошла еще одна авария. Напротив дома №8 на улице Выставочной в Ижевске 36-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», за рулем которого находилась 32-летняя женщина. Она получила травмы.

Виновник аварии отказался от медосвидетельствования, его автомобиль поместили на спецстоянку.