Генпрокуратура России предъявила иск на 200 млн рублей к экс-главе Удмуртии

По информации надзорного органа, чиновник несколько лет скрывал доходы.

Москва. Генпрокуратура России предъявила иск к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву об обращении в доход государства 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С 2007 по 2016 год Соловьев имел неофициальный заработок, который он скрывал и не отражал в декларации. За этот период экс-главой и его семьей было приобретено 75 квартир, домов и земельных участков общей стоимостью почти 170 млн рублей, при том что их совокупный доход составлял 24 млн рублей.

Большая часть объектов недвижимости принадлежала дочери Соловьева, которая не имела легальных источников дохода.

«Также Соловьев участвовал в деятельности ООО «АБЗ Пойма» и профинансировал это предприятие на 39,5 млн рублей. В то же время его официальный доход составил 19,1 млн рублей», - отмечают в Генпрокуратуре.

Иск рассмотрят в Индустриальном суде Удмуртии.

Напомним, ранее экс-главе региона вынесли приговор за получение взяток. Защита осужденного подала апелляционную жалобу.