Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП под Воткинском

Водитель иномарки съехал с дороги, машина перевернулась.

Воткинск. Удмуртия. Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП под Воткинском. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла ночью в понедельник, 10 августа, на 14 км дороги Воткинск – Кельчино. 44-летний водитель «Фольксваген Туарег» съехал с дороги, машина в результате опрокинулась.

В результате аварии пострадали пассажиры иномарки: 44-летняя женщина, 17-летний подросток и мальчик 8 лет.