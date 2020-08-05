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110 телефонов и почти 1 кг наркотиков попытались пронести в колонии Удмуртии за 6 месяцев

12:59, 05 августа, 2020
Ксения Чернова
110 телефонов и почти 1 кг наркотиков попытались пронести в колонии Удмуртии за 6 месяцев
12:59, 05 августа, 2020
Ксения Чернова
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#наркотики\n#Ижевск\n#ФСИН\n#Удмуртия\n#сотовая связь\n#происшествие
Фото: facebook.com/UFSIN.Udmurtia
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За подобные попытки задержали 26 человек.

Ижевск. Удмуртия. 110 телефонов и почти 1 кг наркотиков и психотропных веществ попытались пронести в колонии Удмуртии за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Удмуртской Республике.

За подобные попытки задержали 26 человек, 20 из них уже привлекли к административной ответственности.

Среди изъятого оказалось также 0,75 л алкоголя и 2,1 тыс. рублей. Стоит отметить, что в прошлом году заключенным пытались доставить более 11 тыс. рублей.

«Пути доставки запрещенных предметов злоумышленники изыскивают разные: путем вложений в посылки и передачи, перебрасывая через ограждение колонии, используя квадрокоптеры, арбалеты, пронося предметы с собой на свидание», – рассказали сотрудники.

12:59, 05 августа, 2020
Ксения Чернова
152
0
#наркотики\n#Ижевск\n#ФСИН\n#Удмуртия\n#сотовая связь\n#происшествие

 

 

 


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