110 телефонов и почти 1 кг наркотиков попытались пронести в колонии Удмуртии за 6 месяцев

За подобные попытки задержали 26 человек.

Ижевск. Удмуртия. 110 телефонов и почти 1 кг наркотиков и психотропных веществ попытались пронести в колонии Удмуртии за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Удмуртской Республике.

За подобные попытки задержали 26 человек, 20 из них уже привлекли к административной ответственности.

Среди изъятого оказалось также 0,75 л алкоголя и 2,1 тыс. рублей. Стоит отметить, что в прошлом году заключенным пытались доставить более 11 тыс. рублей.

«Пути доставки запрещенных предметов злоумышленники изыскивают разные: путем вложений в посылки и передачи, перебрасывая через ограждение колонии, используя квадрокоптеры, арбалеты, пронося предметы с собой на свидание», – рассказали сотрудники.