Спрятанные в вафлях дрожжи пытались пронести в колонию в Удмуртии

За последние 10 дней осужденным также пытались передать мобильные телефоны, ювелирные изделия.

Ягул. Удмуртия. Посетительница колонии №1 в Удмуртии пыталась передать осужденному спрятанные в вафлях дрожжи. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике.

За попытку пронести запрещенное в учреждении вещество, женщине грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Также за последние 10 дней посетители колонии пытались доставить два телефона, зарядные устройства, зажигалки, сим-карты, серебряную цепочку, крестик и два кольца. Их обнаружили в заварных пирожных. Еще один телефон нашли в лапше быстрого приготовления.

В исправительной колонии №5 сотрудникам пришлось догонять злоумышленников, которые решили доставить осужденным сотовые телефоны, перебросив их через ограждение. Нарушителей задержали.

В итоге были найдены два свертка, в которых находилось 6 сотовых телефонов, 3 USB-кабеля, карта памяти емкостью 4 Гб, 11 сим-карт. Перебросившим свертки тоже грозит ответственность по статье 19.12 КоАП России («Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания»).