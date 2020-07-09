Уголовное дело возбудили после гибели подростка в заброшенном карьере в Удмуртии

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Глазов. Удмуртия. Уголовное дело возбудили после гибели 17-летнего подростка в заброшенном карьере в селе Никольское в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, 7 июля в водоеме на месте бывшего песчаного карьера нашли тело молодого человека. Его личность удалось установить. Оказалось, что погибший – 17-летний местный житель, студент одного из техникумов.

«Молодого человека, начавшего тонуть, пытались спасти двое мужчин, которые также пришли купаться и оказались очевидцами происходящего, однако им это не удалось. О случившемся мужчины сообщили в оперативные службы», – рассказали следователи.

Сейчас они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.