Тело утонувшего молодого человека нашли в заброшенном карьере в Удмуртии

Его личность пока не установили.

Глазов. Удмуртия. Молодой человек утонул в заброшенном карьере в поселке Никольск в Глазовском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики.

«Тело поднято со дна водоема спасателями поисково-спасательного отряда Глазова и передано сотрудникам МВД», – говорится в сообщении.

Личность погибшего в настоящего время устанавливается.

Приметы: на вид 20 лет, рост 170 см., худощавого телосложения; волосы рыжие, средней длины. Юноша был одет в трусы «боксеры» тёмного цвета.

Сведения о молодом человеке просят сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильных 102) или на горячую линию ПСО «Север 18» в Глазове: 8 (919) 918-94-33.