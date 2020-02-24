Выжившего при обрушении на стройке в Ижевске рабочего госпитализировали с травмой позвоночника

Строительство дома временно приостановлено.

Ижевск. Удмуртия. Строительство дома в Ижевске, где в понедельник, 24 февраля, погиб рабочий и ещё один получил тяжёлые травмы, приостановлено. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Обвалился лестничный пролёт в строящемся доме. Пострадали двое рабочих. К сожалению, одного из них спасти не удалось. Второй, 20-летний рабочий, доставлен в РКБ 1 с травмой черепа и позвоночника в тяжелом состоянии», - отметил Олег Бекмеметьев.

Глава города также выразил благодарность работникам скорой помощи и МЧС за быструю реакцию и оперативную работу.

«Стройка на данный момент приостановлена до завершения всех необходимых процедур», - подытожил Бекмеметьев.

Напомним, что по факту обрушения лестничного пролёта, гибели рабочего и получения травм другим, возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).