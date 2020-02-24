Два человека пострадали при обрушении части строящегося дома в Ижевске

В здании обрушился лестничный марш.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обрушился лестничный марш в строящемся доме. Под завалами оказались два человека. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на ГУ МЧС России по Удмуртии.

Информация об обрушении в строящемся доме на Воткинском шоссе поступила в 15:05 в понедельник, 24 февраля. Под завалами оказалось 2 человека, одного из них удалось извлечь. Пострадавшему оказывается помощь. Работы по спасению второго продолжаются.

На месте работает 8 единиц техники и 22 человека личного состава.

UPD: один рабочий погиб под завалами.