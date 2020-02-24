Один рабочий погиб под завалами на стройке в Ижевске

Обрушение части лестничного марша произошло 24 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Спасателям удалось обнаружить тело второго человека, оказавшегося под завалами в одном из строящихся домов по улице Воткинское шоссе в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Ранее из под завалов удалось вытащить одного человека. Ему оказывают помощь врачи. Второго пострадавшего спасти не удалось. Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили его тело.

Напомним, что сообщение об обрушении части строящегося 17-этажного дома №43 по улице Воткинское шоссе поступило в 15:05 в понедельник, 24 февраля. Под завалами лестничного марша оказались два человека. На их спасение было брошено 8 единиц техники и 22 человека личного состава.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).