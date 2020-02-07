В Воткинском районе Удмуртии загорелся грузовик, водитель получил ожоги

Мужчину доставили в больницу.
Воткинск. Удмуртия. Мужчина пострадал в результате возгорания грузовика в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.
Пожар произошел 6 февраля в 12:00 в поселке Новый. Огонь уничтожил кабину грузовика, повредил полуприцеп, гаражный бокс.
Водитель – мужчина 1973 года рождения, получил ожоги 20% тела (2,3 степени). Его госпитализировали в Чайковскую центральную городскую больницу.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания.