До 4 лет лишения свободы грозит водителю снегохода, из-за которого погибли два рыбака в Удмуртии

Транспортное средство провалилось под лед, пассажиров спасти не успели.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии направили в суд уголовное дело в отношении водителя снегохода, по вине которого погибли два рыбака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, трагедия произошла 14 декабря 2019 года. Обвиняемый ехал на снегоходе по льду реки Кама и реки Белой в районе села Колесниково Каракулинского района. Один из рыбаков сидел на пассажирском сиденье, второй – в санях.

Водитель не учел погодные условия и не обратил внимания на слабо застывшие участки водоема. Выехав в район устья реки Белой, лед под снегоходом проломился и сани попали в воду.

Подоспевшие на помощь очевидцы вытащили из воды обвиняемого, спасти пассажиров не удалось, они погибли от механической асфиксии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Жителю Вавожа грозит до 4 лет лишения свободы.