Отцу упавшей с карусели девочки в Ижевске удалось взыскать моральный вред

Конструкция травмировала ребенка.





Ижевск. Удмуртия. Семье упавшей с карусели девочки в центре развлечений ТЦ «Алые паруса» в Ижевске удалось взыскать компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Девочка каталась на детской карусели. Во время катания корпус конструкции оторвался и упал на ребенка. В результате она получила кровоподтеки на лице.

По мнению истца, ответчик не смог обеспечить безопасность предоставляемой услуги и подверг жизнь и здоровье его дочери риску.

Доказательств, что игровая карусель находится в исправном состоянии, ответчик не предоставил. Работники, которые контролируют эксплуатацию карусели, также не обеспечили её безопасное использование.

На основании этого суд удовлетворил исковые требования отца девочки и взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20 тыс., а также штраф 10 тыс. за неудовлетворение требований потребителя добровольно и расходы на представителя – 7 тыс. рублей.