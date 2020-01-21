Четверо взрослых и ребенок получили травмы в ДТП на трассе в Удмуртии

Женщина за рулем ВАЗа вылетела на встречную полосу.

Игра. Удмуртия. Четверо взрослых и ребенок получили травмы в ДТП на трассе в Игринском районе Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Вечером в понедельник, 20 декабря, на 262 км дороги Елабуга – Пермь 32-летняя женщина за рулем ВАЗ-2110 не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в «Ниву Шевроле». В результате 34-летний водитель «Нивы» и его 56-летний пассажир получили травмы и попали в больницу. Кроме того, в аварии пострадали водитель «ВАЗа», а также её пассажиры: 37-летняя женщина и девятилетний мальчик.

«Водитель, в салоне которого находятся дети, должен вести транспортное средство во много раз аккуратнее, четко соблюдая дорожные правила. Особое внимание необходимо уделять скоростному режиму, не совершать опасных маневров, учитывать погодные изменения и состояние дорожного полотна», – напомнили в Госавтоинспекции.