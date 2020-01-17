Только через трое суток после сообщения о пропаже мальчика-инвалида в Можге полиция решила вскрыть квартиру семьи

В отделе начали служебную проверку.

Ижевск. Удмуртия. В межмуниципальном Можгинском отделе полиции начали служебную проверку после гибели в Можге мальчика-инвалида. Об этом «Сусанину» рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Ирина Комарова.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2019 года. 13-летний мальчик с ДЦП умирал в квартире рядом с телом своей матери, которая внезапно скончалась.

3 декабря сотрудники социально-реабилитационного центра обратились в полицию с тем, что несколько дней не могут «найти семью» мальчика. Информацию получил инспектор по делам несовершеннолетних, однако сообщение не зарегистрировал, проводить розыскные мероприятия в должном порядке не начал.

Только спустя трое суток инспектор ПДН рассказал о звонке своему руководителю, после чего квартиру, где жил мальчик, решили вскрыть. Ребенок был уже мертв. Предварительная причина смерти - переохлаждение.

Известно, что мальчик получал образование в коррекционной школе №7 в форме домашнего обучения. После трагедии к ответственности привлекли двух педагогов учреждения, также сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности директора школы.

Напомним, после этого случая в Удмуртии начались массовые проверки семей с детьми. В результате одной из них в Ижевске удалось спасти двухлетнего малыша, чья мама умерла 5 дней назад от пневмонии.

«Когда медики пошли по Ленинскому району и не нашли семью, они стали очень настойчиво обращаться в полицию. Сотрудники быстро отреагировали», - рассказала Ирина Комарова.