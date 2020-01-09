В Воткинске ребенок на тюбинге попал под колеса авто

Мальчик получил травмы.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске катавшийся на тюбинге восьмилетний ребенок попал под колеса автомобиля «Пежо». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла 6 января во дворе дома №8 на улице Школьной.
Отмечается, что мальчик катался в месте, не предназначенном для катания. В результате аварии ребенок получил травмы.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года