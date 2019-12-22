Иск властей Сарапула о расторжении концессии на управление теплосетями суд рассмотрит 30 января

В начале декабря власти обратились в суд с иском о расторжении концессионного соглашения в связи с невыполнением его условий.

Сарапул. Удмуртия. Иск администрации Сарапула о расторжении концессии с «Губахинской энергетической компанией» на управление теплосетями суд рассмотрит в конце января. Об этом пишет Интерфакс.

30 января состоится предварительное судебное заседание.

Напомним, летом 2019 года теплосети Сарапула были переданы в концессию ГЭК на 15 лет. Однако уже в октябре в городе ввели режим повышенной готовности к ЧС из-за образовавшихся долгов компании перед газовиками. В отношении компании также было возбуждено уголовное дело.

Из-за долгов за газ на организацию были наложены обеспечительные меры. Глава Сарапуле Александр Ессен подчеркнул, что в случае, если произойдет какая-то крупная авария, теплоснабжающая компания не сможет её устранить из-за ограничения в движении средств.

В начале декабря власти обратились в суд с иском о расторжении концессионного соглашения в связи с невыполнением его условий. В частности, что ГЭК не вложила 18 млн рублей в теплосети города.

Директор ГЭК Алексей Колесник связывал эту ситуацию с тем, что власти Сарапула затянули сроки заключения концессионного соглашения, из-за этого выполнить его условия без причинения неудобств жителям невозможно.