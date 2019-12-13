Картофель с луком вместо видеокарты получил житель Ижевска по почте

Объявление в интернете обещало тройную экономию.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска обратился с заявлением в полицию после получения посылки. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД России в пятницу, 13 декабря.

Оказалось, что около недели назад на одном из интернет-сайтов 48-летний ижевчанин нашёл объявление о продаже видеокарты для компьютера за 20 тыс. рублей, что в три раза дешевле средней цены в магазинах города. Мужчина написал автору объявления, что готов приобрести товар, но сразу готов оплатить только половину стоимости. Вторую — после получения товара на почте и его проверки. В ответ продавец отправил ижевчанину номер банковского счёта, на который необходимо перечислить деньги. Потерпевший отправил на счёт 10 тыс. рублей. Вскоре он получил трек-код, с помощью которого можно отслеживать перемещение посылки.

Открыв пришедшую посылку ижевчанин обнаружил, что вместо заказанной им видеокарты внутри лежат несколько картофелин и луковица.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 стать 159 УК России «Мошенничество». Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.