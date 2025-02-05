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Жителям Удмуртии рассказали о полезных свойствах баклажана

09:00, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителям Удмуртии рассказали о полезных свойствах баклажана
09:00, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
125
0
#Удмуртия\n#овощи
Источник фото: unsplash.com (Dan Cristian Pădureț)
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Овощ обеспечивают организму пищевые волокна и клетчатку.

Ижевск. Удмуртия. Диетолог, к.м.н., директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева рассказала о полезных свойствах баклажанов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материал «Радио 1».

Специалист объяснила, что сытным баклажан делают растительная клетчатка, волокна, хорошая сочетаемость с источниками полноценного белка. По словам эксперта, баклажан не должен быть переварен, поскольку в противном случае он лишится полезных функций. В нём должна сохраниться некая хрупкость, чтобы обеспечить поступление пищевых волокон. Это поможет поддержать работу пищеварительной системы. Также баклажаны благотворно влияют на микробиоту и микрофлору кишечника

Маргарита Королева отметила, что баклажаны нельзя употреблять при воспалении ЖКТ. При наличии воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта он может поддержать огонь воспаления и встать вопреки лечебной программе, назначенной врачом.

09:00, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
125
0
#Удмуртия\n#овощи