Ижевск. Удмуртия. Диетолог, к.м.н., директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева рассказала о полезных свойствах баклажанов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материал «Радио 1».

Специалист объяснила, что сытным баклажан делают растительная клетчатка, волокна, хорошая сочетаемость с источниками полноценного белка. По словам эксперта, баклажан не должен быть переварен, поскольку в противном случае он лишится полезных функций. В нём должна сохраниться некая хрупкость, чтобы обеспечить поступление пищевых волокон. Это поможет поддержать работу пищеварительной системы. Также баклажаны благотворно влияют на микробиоту и микрофлору кишечника

Маргарита Королева отметила, что баклажаны нельзя употреблять при воспалении ЖКТ. При наличии воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта он может поддержать огонь воспаления и встать вопреки лечебной программе, назначенной врачом.