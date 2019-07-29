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5-летний мальчик утонул в карьере в Селычке

15:06, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
5-летний мальчик утонул в карьере в Селычке
15:06, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
561
0
#дети\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#купальный сезон
Фото: arzik2
561
0

Малыш находился без присмотра.

Якшур-Бодья. Удмуртия. 5-летний мальчик утонул в карьере в Селычке Якшур-Бодьинского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла днем в субботу, 27 июля. Пять взрослых и семь детей из Ижевска приехали на берег водоёма, чтобы отдохнуть.

«Во время купания, пока мать с несколькими взрослыми отлучилась в лес, ребенок утонул. Его тело было обнаружено спасателями через несколько часов», - говорится в сообщении ведомства. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза и опрашиваются очевидцы.

15:06, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
561
0
#дети\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#купальный сезон

 

 

 


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