Малыш находился без присмотра.

Якшур-Бодья. Удмуртия. 5-летний мальчик утонул в карьере в Селычке Якшур-Бодьинского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла днем в субботу, 27 июля. Пять взрослых и семь детей из Ижевска приехали на берег водоёма, чтобы отдохнуть.

«Во время купания, пока мать с несколькими взрослыми отлучилась в лес, ребенок утонул. Его тело было обнаружено спасателями через несколько часов», - говорится в сообщении ведомства.

Назначена судебно-медицинская экспертиза и опрашиваются очевидцы.