Представитель концессионера Камского моста в Удмуртии назвал объект «произведением искусства»

Игорь Бурштейн дал показания по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева.

Завьялово. Удмуртия. Очередное заседание в форме видеоконференцсвязи по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева прошло 22 марта в Завьяловском районном суде. Показания дал бизнесмен, представитель концессионера ООО «РИК» Игорь Бурштейн.

В суде бизнесмен назвал Камский мост «произведением искусства». «Я не знаю ни одного региона в России кроме Удмуртии, где есть такой великолепный объект», - пояснил он. Отвечая на вопросы адвоката экс-главы он заявил, что в строительстве моста есть заслуга Александра Соловьева.

В ходе допроса Бурштейн рассказал, что вложил в проект около 200-250 млн рублей из личных средств.

Он также рассказал, что переговоры о взятке велись ресторане отеля «Мариотт» в Москве. Там Соловьев-маленький, бывший замминистра транспорта Удмуртии, передал представителю концессионера салфетку, на которой записал суммы взятки в общей сумме 300 млн рублей, и дал время на обдумывание. «Я рассказал Забарскому (взяткодатель, концессионер) и сказал, что я против», - сообщил он.

Бурштейн пояснил, что взятку предлагалось дать взамен на то, что экс-глава Удмуртии возьмет строительство под свой контроль, в связи с чем у концессионера не будет проблем в приемке и оплате выполненных работ.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о планах сменить концессионера Камского моста. «Я недоволен и не могу быть довольным концессией и этими двумя мостами», - заявил он.