Представитель концессионера Камского моста в Удмуртии назвал объект «произведением искусства»

Игорь Бурштейн дал показания по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева.
Завьялово. Удмуртия. Очередное заседание в форме видеоконференцсвязи по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева прошло 22 марта в Завьяловском районном суде. Показания дал бизнесмен, представитель концессионера ООО «РИК» Игорь Бурштейн.
В суде бизнесмен назвал Камский мост «произведением искусства». «Я не знаю ни одного региона в России кроме Удмуртии, где есть такой великолепный объект», - пояснил он. Отвечая на вопросы адвоката экс-главы он заявил, что в строительстве моста есть заслуга Александра Соловьева.
В ходе допроса Бурштейн рассказал, что вложил в проект около 200-250 млн рублей из личных средств.
Он также рассказал, что переговоры о взятке велись ресторане отеля «Мариотт» в Москве. Там Соловьев-маленький, бывший замминистра транспорта Удмуртии, передал представителю концессионера салфетку, на которой записал суммы взятки в общей сумме 300 млн рублей, и дал время на обдумывание. «Я рассказал Забарскому (взяткодатель, концессионер) и сказал, что я против», - сообщил он.
Бурштейн пояснил, что взятку предлагалось дать взамен на то, что экс-глава Удмуртии возьмет строительство под свой контроль, в связи с чем у концессионера не будет проблем в приемке и оплате выполненных работ.
Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о планах сменить концессионера Камского моста. «Я недоволен и не могу быть довольным концессией и этими двумя мостами», - заявил он.
Сусанин / Соловьев. Судный день - Статьи
По мнению следствия, экс-глава получил взятку при строительстве моста через реки Кама и Буй в Камбарском районе. Предыстория В 2011 году в правительстве России утвердили паспорт регионального инвестиционного проекта "Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки на автодороге Ижевск-Сарапул-Камбарка на границе с Республикой Татарстан".