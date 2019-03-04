Специалисты установили причину смерти Децла в Ижевске

Музыкант Кирилл Толмацкий умер от острой сердечной недостаточности.

Ижевск. Удмуртия. Следователи в Удмуртии получили заключение судебно-медицинской экспертизы по факту смерти рэпера Децла. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Согласно документу, причиной смерти музыканта Кирилла Толмацкого стала острая сердечная недостаточность, которая явилась осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

Каких-либо телесных повреждений на теле Децла не обнаружено.

Напомним, рэпер скончался в ночь на 3 февраля в кафе «Posh», в котором выступал на частной вечеринке.