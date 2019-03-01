Пьяный житель Сарапула обстрелял автобус из пневматического пистолета

Мужчина достал оружие после того, как водитель отказался сделать остановку в неположенном месте.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле пьяный мужчина обстрелял автобус из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Подозреваемый ехал в автобусе пригородного маршрута. В ответ на отказ водителя остановиться в неположенном месте мужчина достал оружие и два раза выстрелил по направлению двери.

После того, как злоумышленник вышел из автобуса, он снова несколько раз выстрелил вслед транспортному средству.

Мужчину задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»). Задержанный находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.