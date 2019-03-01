В Удмуртии разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода

Авария произошла на дороге «Игра-Селты».
Игра. Удмуртия. В Удмуртии разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.
Авария произошла 28 февраля около 19:50 на 29 км дороги «Игра-Селты».
В результате ДТП мужчина 1962 года рождения погиб.
Очевидцев происшествия просят сообщить в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо в дежурную часть отделения ГИБДД ММО МВД России «Игринский» по телефону: (34134) 4-17-84, или по номеру 02.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года