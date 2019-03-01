В Удмуртии разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода

Авария произошла на дороге «Игра-Селты».

Игра. Удмуртия. В Удмуртии разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 28 февраля около 19:50 на 29 км дороги «Игра-Селты».

В результате ДТП мужчина 1962 года рождения погиб.

Очевидцев происшествия просят сообщить в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо в дежурную часть отделения ГИБДД ММО МВД России «Игринский» по телефону: (34134) 4-17-84, или по номеру 02.