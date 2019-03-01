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В Удмуртии разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода

11:15, 01 марта, 2019
Анна Торхова
11:15, 01 марта, 2019
Анна Торхова
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#ДТП\n#Игра\n#Селты\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#дорога
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Авария произошла на дороге «Игра-Селты».

Игра. Удмуртия. В Удмуртии разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 28 февраля около 19:50 на 29 км дороги «Игра-Селты».

В результате ДТП мужчина 1962 года рождения погиб.

Очевидцев происшествия просят сообщить в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо в дежурную часть отделения ГИБДД ММО МВД России «Игринский» по телефону: (34134) 4-17-84, или по номеру 02.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

11:15, 01 марта, 2019
Анна Торхова
346
0
#ДТП\n#Игра\n#Селты\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#дорога

 

 

 


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