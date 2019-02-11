Три человека погибли при пожаре в Воткинске

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Воткинск. Удмуртия. При пожаре в Воткинске погибли три человека. Об этом «Сусанину» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место пожара через три минуты после поступления звонка диспетчеру. Для локализовали пожара понадобилось около получаса. Ещё десять минут — для ликвидации открытого горения.

«В результате пожара погибли три человека. К тушению пожара привлекли 30 человек и 11 единиц техники. Для установления возможных причин пожара на месте работает испытательно-пожарная лаборатория», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Также спасатели напомнили жителям Удмуртии, что при возникновении пожара необходимо звонить по телефону 01, с мобильного 101.