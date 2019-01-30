Подростка из Удмуртии, осквернившего памятник павшим в годы войны солдатам, отправили на принудительное лечение

Ущерб от его действий составил 8 тыс. рублей/

Камбарка. Удмуртия. Подростка, осквернившего памятник воинам Камбарки, павшим в годы Великой Отечественной войны, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

В августе 2018 года 14-летний обвиняемый залез на скульптуру, разрушил облицовочные плитки памятника, испортил и осквернил его. Ущерб составил 8 тыс. рублей.

Установлено, что подросток находился в невменяемом состоянии.

Суд назначил злоумышленнику принудительное лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь.