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Подростка из Удмуртии, осквернившего памятник павшим в годы войны солдатам, отправили на принудительное лечение

09:00, 30 января, 2019
Анна Торхова
09:00, 30 января, 2019
Анна Торхова
194
0
#Камбарка\n#Великая Отечественная Война\n#война\n#Удмуртия\n#памятник\n#солдаты
Фото: пресс-служба Минобороны России
194
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Ущерб от его действий составил 8 тыс. рублей/

Камбарка. Удмуртия. Подростка, осквернившего памятник воинам Камбарки, павшим в годы Великой Отечественной войны, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

В августе 2018 года 14-летний обвиняемый залез на скульптуру, разрушил облицовочные плитки памятника, испортил и осквернил его. Ущерб составил 8 тыс. рублей.

Установлено, что подросток находился в невменяемом состоянии.

Суд назначил злоумышленнику принудительное лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь.  

09:00, 30 января, 2019
Анна Торхова
194
0
#Камбарка\n#Великая Отечественная Война\n#война\n#Удмуртия\n#памятник\n#солдаты

 

 

 


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