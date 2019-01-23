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Купившего водку погибшей в Ярском районе Удмуртии девочке привлекли к административной ответственности

12:50, 23 января, 2019
Анна Торхова
12:50, 23 января, 2019
Анна Торхова
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#дети\n#Ижевск\n#Яр\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#школа\n#ответственность\n#школьники
Фото: pixabay.com
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15-летняя девочка злоупотребляла алкоголем.


Дизьмино. Удмуртия. Мужчину, купившего водку погибшей в Ярском районе Удмуртии 15-летней школьнице, привлекли к административной ответственности по статье 6.10 КоАП России («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, тело девочки нашли 6 января у здания поселковой администрации. Известно, что школьница вместе с друзьями распивала алкоголь. После употребления ребята пошли на каток. По пути девочка упала, не смогла подняться и умерла от переохлаждения.

Факт того, что девочка злоупотребляла алкоголем был выявлен ещё весной 2018 года. Однако сотрудники ПДН не выяснили условия воспитания ребенка, не решили вопрос о постановке на учет.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения в работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В адрес начальника отдела полиции «Глазовский», а также директора Дизьминской общеобразовательной школы внесены представления.

12:50, 23 января, 2019
Анна Торхова
252
0
#дети\n#Ижевск\n#Яр\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#школа\n#ответственность\n#школьники

 

 

 


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