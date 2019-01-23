Купившего водку погибшей в Ярском районе Удмуртии девочке привлекли к административной ответственности

15-летняя девочка злоупотребляла алкоголем.







Дизьмино. Удмуртия. Мужчину, купившего водку погибшей в Ярском районе Удмуртии 15-летней школьнице, привлекли к административной ответственности по статье 6.10 КоАП России («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, тело девочки нашли 6 января у здания поселковой администрации. Известно, что школьница вместе с друзьями распивала алкоголь. После употребления ребята пошли на каток. По пути девочка упала, не смогла подняться и умерла от переохлаждения.

Факт того, что девочка злоупотребляла алкоголем был выявлен ещё весной 2018 года. Однако сотрудники ПДН не выяснили условия воспитания ребенка, не решили вопрос о постановке на учет.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения в работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В адрес начальника отдела полиции «Глазовский», а также директора Дизьминской общеобразовательной школы внесены представления.