Житель Удмуртии получал биткоины за «закладку» наркотиков

Заработав на психотропных веществах 300 тыс. рублей, мужчина получил более 4,5 лет колонии.

Ижевск. Удмуртия. Уроженца Завьяловского района Удмуртии признали виновным по части 4 статьи 228.1 УК России «Незаконный сбыт психотропных веществ». Информацию об этом разместили на сайте Первомайского райсуда Ижевска.

В ходе судебного заседания 27-летний мужчина свою вину признал и пояснил, что с мая по август 2018 года работал закладчиком наркотических средств и психотропных веществ в интернет-магазине. Подсудимый получал от неизвестного лица, оператора интернет-магазина, партии наркотиков, которые фасовал. После этого делал «закладки» в тайниках в Сарапуле и Ижевске. Каждую оборудованную закладку фотографировал на телефон и определял координаты каждого тайника.

Эти данные мужчина отправлял оператору с целью последующей продажи покупателям через интернет-магазин. За свою работу подсудимый получал раз в неделю вознаграждение от оператора криптовалютой - биткоинами. Всего за указанный период он заработал около 300 000 рублей.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл привлечение к уголовной ответственности впервые, молодой возраст подсудимого, признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, места службы, состояние его здоровья, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, а также активное способствование пресечению деятельности иных лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не усмотрел.

С учётом совокупности обстоятельств мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.