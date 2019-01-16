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Житель Удмуртии получал биткоины за «закладку» наркотиков

10:25, 16 января, 2019
Дмитрий Стрелков
10:25, 16 января, 2019
Дмитрий Стрелков
132
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#наркотики\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#криптовалюта
Фото: pixabay.com
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Заработав на психотропных веществах 300 тыс. рублей, мужчина получил более 4,5 лет колонии.

Ижевск. Удмуртия. Уроженца Завьяловского района Удмуртии признали виновным по части 4 статьи 228.1 УК России «Незаконный сбыт психотропных веществ». Информацию об этом разместили на сайте Первомайского райсуда Ижевска.

В ходе судебного заседания 27-летний мужчина свою вину признал и пояснил, что с мая по август 2018 года работал закладчиком наркотических средств и психотропных веществ в интернет-магазине. Подсудимый получал от неизвестного лица, оператора интернет-магазина, партии наркотиков, которые фасовал. После этого делал «закладки» в тайниках в Сарапуле и Ижевске. Каждую оборудованную закладку фотографировал на телефон и определял координаты каждого тайника.

Эти данные мужчина отправлял оператору с целью последующей продажи покупателям через интернет-магазин. За свою работу подсудимый получал раз в неделю вознаграждение от оператора криптовалютой - биткоинами. Всего за указанный период он заработал около 300 000 рублей.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл привлечение к уголовной ответственности впервые, молодой возраст подсудимого, признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, места службы, состояние его здоровья, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, а также активное способствование пресечению деятельности иных лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не усмотрел.

С учётом совокупности обстоятельств мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

10:25, 16 января, 2019
Дмитрий Стрелков
132
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#криптовалюта

 

 

 


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