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В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
Анна Торхова
12:35, 10 января, 2019
Анна Торхова
2569
0
#дети\n#Балезино\n#Удмуртия\n#ФССП\n#опека\n#мама\n#одежда
Фото: pixabay.com
2569
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Мужчина отказался отдавать вещи ребенка.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии отец передал матери своего полуторагодовалого сына в одной простынке. Мужчина отказался отдавать детские вещи ребенка, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

В декабре 2018 года по требованию пристава мужчина должен был прибыть в отдел и отдать ребенка матери. Несмотря на это, мужчина пришел без сына.

В связи с этим судебные приставы вместе с органами опеки приехали в дом, где жил малыш с отцом и бабушкой. На требование передать ребенка отец заявил, что вещи не вернёт, и отдал сына в одной простынке.

У матери, которая приехала из Мурманской области, детской одежды с собой не было. Малыша закутали в зимнюю куртку судебного пристава и отвезли в районную больницу. Там мама с сыном наблюдались три дня, после чего уехали в Мурманскую область.

12:35, 10 января, 2019
Анна Торхова
2569
0
#дети\n#Балезино\n#Удмуртия\n#ФССП\n#опека\n#мама\n#одежда

 

 

 


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