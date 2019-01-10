В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

Мужчина отказался отдавать вещи ребенка.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии отец передал матери своего полуторагодовалого сына в одной простынке. Мужчина отказался отдавать детские вещи ребенка, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

В декабре 2018 года по требованию пристава мужчина должен был прибыть в отдел и отдать ребенка матери. Несмотря на это, мужчина пришел без сына.

В связи с этим судебные приставы вместе с органами опеки приехали в дом, где жил малыш с отцом и бабушкой. На требование передать ребенка отец заявил, что вещи не вернёт, и отдал сына в одной простынке.

У матери, которая приехала из Мурманской области, детской одежды с собой не было. Малыша закутали в зимнюю куртку судебного пристава и отвезли в районную больницу. Там мама с сыном наблюдались три дня, после чего уехали в Мурманскую область.