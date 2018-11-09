Директор одной из компаний Ижевска задолжал сотрудникам более 900 тыс рублей зарплаты

Мужчина погасил долг перед 37 сотрудниками только после вмешательства правоохранителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске директор ООО «МКД Центр» задолжал сотрудникам 918,8 тыс. рублей зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, с января по август 2018 года обвиняемый умышленно не платил 37 работникам.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы»).

«В результате принятых следствием мер обвиняемый в полном объеме погасил задолженность по заработной плате перед всеми работниками. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного следствия», - говорится в сообщении.