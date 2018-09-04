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В Удмуртии педофила на 15 лет отправили за решетку

17:24, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
17:24, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
121
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#дети\n#педофил\n#Удмуртия\n#насилие\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Мужчина ранее уже был судим.  

Хохряки. Удмуртия. Ранее судимого жителя деревни Хохряки Завьяловского района осудили за насильственные действия сексуального характера над 9-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 32-летний мужчина в феврале и апреле 2018 года в вечернее время надругался над своей падчерицей.

Суд признал его виновным по пункту «б» части 4 стати 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Педофила отправили в исправительную колонию строгого режима на 15 лет.

17:24, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
121
0
#дети\n#педофил\n#Удмуртия\n#насилие\n#происшествие

 

 

 


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