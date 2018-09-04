В Удмуртии педофила на 15 лет отправили за решетку

Мужчина ранее уже был судим.

Хохряки. Удмуртия. Ранее судимого жителя деревни Хохряки Завьяловского района осудили за насильственные действия сексуального характера над 9-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 32-летний мужчина в феврале и апреле 2018 года в вечернее время надругался над своей падчерицей.

Суд признал его виновным по пункту «б» части 4 стати 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Педофила отправили в исправительную колонию строгого режима на 15 лет.