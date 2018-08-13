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Двое жителей Сарапула похитили барельеф проекта «Город на ощупь»

11:35, 13 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
11:35, 13 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Сарапул\n#кража\n#Удмуртия\n#городская скульптура
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
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Преступников удалось задержать, а барельеф вернуть на место.

Сарапул. Удмуртия. Двоих жителей Сарапула осудили по статье статье 158 УК РФ «Кража». Как сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на городскую прокуратуру, неизвестные похитили один из барельефов проекта «Город на ощупь».

Преступниками оказались двое сарапульчан 1993 и 1998 года рождения, которые в состоянии алкогольного опьянения в ночь с 30 июня на 01 июля украли барельеф с фасада здания поликлиники № 3 Сарапульской городской больницы.

Благодаря согласованным и оперативным действиям сотрудников полиции, похитители были быстро обнаружены. Украденный барельеф молодые люди хотели сдать в пункт приёма металла. Приговором Сарапульского городского суда УР они осуждены к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с установлением испытательного срока на 2 года.

Сам барельеф возвращён, проводятся мероприятия по установке его на фасад здания.

Напомним, что данный барельеф установили 6 марта 2018 года, он стал четвёртым по счёту тактильным изображением достопримечательностей Сарапула, установленным на средства фонда президентских грантов в рамках проекта «Город на ощупь». Его стоимость составляет 290 000 рублей.

11:35, 13 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
209
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#Сарапул\n#кража\n#Удмуртия\n#городская скульптура

 

 

 


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