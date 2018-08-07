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В Ижевске признали законными действия полицейского, застрелившего мужчину

12:06, 07 августа, 2018
Ксения Чернова
12:06, 07 августа, 2018
Ксения Чернова
573
0
#МВД\n#оружие\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие
Фото: vk.com (Дарья Северюхина)
573
0

Напавший на стража порядка злоумышленник от полученных ранений скончался.

Ижевск. Удмуртия. Действия сотрудника ижевской полиции, который застрелил напавшего на него мужчину, признали законными. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

«Вторым отделом по расследованию особо важных <…> завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту применения оружия сотрудником полиции, в результате которого погиб 37-летний житель Воткинского района», - отмечают следователи.

Как удалось выяснить, 18 мая злоумышленник похитил чужое имущество и угнал автомобиль в Воткинском районе и приехал в Ижевск. В столице региона мужчина украл велосипед и вместе с ним отправился к своей знакомой, живущей на улице Дзержинского.

В это время в тот же двор прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Стражей порядка вызвали жильцы дома, заметившие на подоконники маленького ребенка.

«Один из полицейских остановил мужчину и потребовал предъявить документы, удостоверяющие личность и предоставить для осмотра велосипед. Желая избежать уголовной ответственности за хищение, мужчина решил скрыться. Он выхватил нож и дважды ударил им одного из полицейских, высказав при этом угрозу убийством», - говорится в сообщении.

Полицейский применил табельное оружие, выстрелив в воздух, а потом в нападавшего мужчину. Злоумышленник скончался в автомобиле «скорой помощи», а сотрудник полиции с ранениями руки и бедра попал в больницу. По факту случившегося проводилась служебная проверка.

Против жителя Воткинского района возбудили уголовное дело, однако его пришлось прекратить в связи со смертью нападавшего.

12:06, 07 августа, 2018
Ксения Чернова
573
0
#МВД\n#оружие\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие

 

 

 


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