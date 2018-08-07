В Ижевске признали законными действия полицейского, застрелившего мужчину

Напавший на стража порядка злоумышленник от полученных ранений скончался.

Ижевск. Удмуртия. Действия сотрудника ижевской полиции, который застрелил напавшего на него мужчину, признали законными. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

«Вторым отделом по расследованию особо важных <…> завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту применения оружия сотрудником полиции, в результате которого погиб 37-летний житель Воткинского района», - отмечают следователи.

Как удалось выяснить, 18 мая злоумышленник похитил чужое имущество и угнал автомобиль в Воткинском районе и приехал в Ижевск. В столице региона мужчина украл велосипед и вместе с ним отправился к своей знакомой, живущей на улице Дзержинского.

В это время в тот же двор прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Стражей порядка вызвали жильцы дома, заметившие на подоконники маленького ребенка.

«Один из полицейских остановил мужчину и потребовал предъявить документы, удостоверяющие личность и предоставить для осмотра велосипед. Желая избежать уголовной ответственности за хищение, мужчина решил скрыться. Он выхватил нож и дважды ударил им одного из полицейских, высказав при этом угрозу убийством», - говорится в сообщении.

Полицейский применил табельное оружие, выстрелив в воздух, а потом в нападавшего мужчину. Злоумышленник скончался в автомобиле «скорой помощи», а сотрудник полиции с ранениями руки и бедра попал в больницу. По факту случившегося проводилась служебная проверка.

Против жителя Воткинского района возбудили уголовное дело, однако его пришлось прекратить в связи со смертью нападавшего.