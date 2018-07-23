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В МЧС Удмуртии рассказали о ходе повторных проверок торговых центров

10:26, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
10:26, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#проверки\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#торговый центр
Фото: arzik2
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С докладом во время аппаратного совещания органов госвласти выступил и.о. начальника регионального ведомства Евгений Шутов.

Ижевск. Удмуртия. В МЧС Удмуртии рассказали о ходе повторных проверок торговых центров. С докладом во время аппаратного совещания органов госвласти выступил и.о. начальника регионального ведомства Евгений Шутов.

Он отметил, что во время первого этапа было выявлено более 4 300 нарушений на 256 объектах.

«С 31 мая мы начали повторную проверку. На сегодняшний момент проверили 37 объектов, устранено 324 нарушения – это примерно 52% от общего количества нарушений. В принципе, за такой период процент неплохой. Понимание у руководителей объектов есть», - сказал Евгений Шутов.

Он напомнил, что несколько объектов на данный момент по результатам проверок закрыты, в том числе КЦ «Россия» в Глазове, еще по двум дела находятся в судах. Торговые центры «Тройка» и «Спутник» замечания устранили полностью.

В Ижевске проводят проверки торговых центров

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-04-03.

«Я попрошу с участием активным общественников не снимать этот вопрос с контроля никогда. Это должно быть с какой-то периодичностью», - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что проверки в местах массового пребывания людей начались после трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

10:26, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
355
0
#проверки\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#торговый центр

 

 

 


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