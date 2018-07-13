Председатель правления ТСЖ Ижевска привлечен за нарушения при сборе средств для фонда капремонта

В квитанции не было строчки специального расчетного счета.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Петрова 43» привлечен к административной ответственности за неправильный сбор средств в фонд капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

По результатам проверки установлено, что в квитанции на оплату коммунальных услуг и сбор средств для формирования фонда отсутствовала строка специального расчетного счета. Все средства отправлялись на общий расчетный счет товарищества.

После удовлетворения представления прокуратуры все деньги граждан были переведены на специальный расчетный счет. Суд назначил председателю наказание в виде предупреждения.