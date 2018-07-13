play
pause
  • $ 62.21 ↑
  • € 72.68 ↓

Директора ижевской фирмы осудили за попытку обмануть налоговую на 300 тыс рублей

16:30, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:30, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
289
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#налог\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
289
0

Мужчине назначили штраф в 150 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Директора ООО «Контур» в Ижевске осудили за попытку мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что руководитель заключил договор поставки продуктов с ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». Затем он сделал фиктивные договоры об организации перевозок продукции с другими коммерческими организациями, а также бухгалтерские документы об исполнении этих договоров. Но на самом деле грузоперевозки не осуществлялись.

«Обвиняемый представил в налоговые органы налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, для возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму около 300 тыс. рублей. Однако получить налоговый вычет коммерсант не смог, поскольку подложность предоставленных сведений была выявлена в ходе налогового контроля», - говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

16:30, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
289
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#налог\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
14946

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

11846
09:55, 06 июля, 2018

Удмуртию засыпал крупный град

6510
14:00, 10 июля, 2018

В Удмуртии утвердили 7 безопасных рек для сплавов

5593
10:50, 09 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

5404
14:13, 12 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

19:10, 07 июля, 2018
2516

В России ввели пошлины на товары из США

2288
18:45, 06 июля, 2018

Преподавателя МГУ подозревают в хищении 39 млн рублей

2103
18:20, 10 июля, 2018

ЦБ пообещал выпустить монету в полрубля, если Россия выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу

2028
19:38, 06 июля, 2018

Российские футболисты пообещали «выложиться полностью» в матче против Хорватии на ЧМ-2018

1913
10:55, 07 июля, 2018

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

18:55, 09 июля, 2018
2500

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

2469
12:45, 07 июля, 2018

Александр Овечкин показал Кубок Стэнли в Москве

1987
18:00, 07 июля, 2018

В Таиланде из затопленной пещеры спасли всех детей

1821
15:45, 10 июля, 2018

Борис Джонсон покинул пост главы МИД Британии

1814
19:39, 09 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Удмуртия в минуту: продажа «Соловьевских дач» и «Гербер» в Санкт-Петербурге

12 июля, 2018

Удмуртия в минуту: оплата проезда в ижевских автобусах и спасение мальчика в Сарапуле

11 июля, 2018