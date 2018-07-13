Директора ижевской фирмы осудили за попытку обмануть налоговую на 300 тыс рублей

Мужчине назначили штраф в 150 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Директора ООО «Контур» в Ижевске осудили за попытку мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что руководитель заключил договор поставки продуктов с ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». Затем он сделал фиктивные договоры об организации перевозок продукции с другими коммерческими организациями, а также бухгалтерские документы об исполнении этих договоров. Но на самом деле грузоперевозки не осуществлялись.

«Обвиняемый представил в налоговые органы налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, для возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму около 300 тыс. рублей. Однако получить налоговый вычет коммерсант не смог, поскольку подложность предоставленных сведений была выявлена в ходе налогового контроля», - говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.