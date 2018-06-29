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Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
13:17, 29 июня, 2018
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#дети\n#ДТП\n#семья\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей\n#Юрий Тюрин
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
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Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Пестрецы. Татарстан. Президент Федерации армрестлинга Удмуртии, сын бывшего мэра Ижевска Александр Тюрин погиб в ДТП в Татарстане. Как рассказали информагентству «Сусанин» в отделе пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан, авария произошла вечером накануне, 28 июня.

По предварительным данным, 31-летний Александр Тюрин на дороге между Казанью и Ижевском выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Ивеко».

«Он никого не обгонял. Почему он выехал на полосу встречного движения, для нас пока загадка. Может, он уснул, может, отвлекся», - отметили в Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, погиб сам водитель, а также его пассажирка – 67-летняя женщина. Жену Александра Тюрина и его дочь 2016 года рождения доставили в больницу.

Как сообщается на странице федерации в соцсети Вконтакте, похоронят президента на Хохряковском кладбище.

«Прощание состоится завтра 30 июня в 11:00 в Церкви Иконы Казанской Божьей Матери (ниже Михайловского собора), отпевание в 12:30», - говорится в сообщении.

13:17, 29 июня, 2018
7772
0
#дети\n#ДТП\n#семья\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей\n#Юрий Тюрин

 

 

 


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