В Ульяновске нашли тело дальнобойщика, убитого в Ижевске

Мужчина приехал из Казахстана, чтобы доставить партию овощей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии раскрыли убийство дальнобойщика, приехавшего из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Так, в апреле в правоохранительные органы Удмуртии обратились жители Казахстана с заявлением об исчезновении их 35-летнего родственника. Они пояснили, что мужчина отправился с напарником в Ижевск доставить партию овощей и не вернулся.

Сотрудниками были организованы неотложные следственные действия, в том числе по линии Интерпола. Местонахождение автомобиля установили в Москве. При осмотре в кабине и багажном отделении машины были обнаружены следы крови.

В ходе следствия стало известно, что подозреваемый находится в Оренбурге. 18 июня мужчину удалось задержать. При проверке его показаний следователи нашли труп водителя с признаками насильственной смерти в реке Майна в Ульяновской области.

Установлено, что мужчина убил напарника на территории Ленинского района Ижевска, после чего перевез труп в автомобиле в Ульяновскую область и скинул в реку с моста.

В настоящее время задержанный находится под стражей.