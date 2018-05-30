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Пьяный житель Кезского района Удмуртии напал на брата с ножом

16:05, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
16:05, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
369
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#Кез\n#Удмуртия\n#суды\n#УК РФ\n#нож.
369
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Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Кез. Удмуртия. Кезский районный суд Удмуртской Республики вынес приговор местному жителю. Как сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, 40-летнего мужчину обвинили по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным следствия, в апреле 2018 года между подсудимым и его братом, находившимися в состоянии опьянения, возникла словесная ссора. После пререканий подсудимый дважды ударил брата ножом. Здоровью пострадавшего был нанесён тяжкий вред.

Подсудимый свою вину признал полностью. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном и явку с повинной. Отягчающим - совершение преступления в состоянии опьянения.

С учётом этих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

16:05, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
369
0
#Кез\n#Удмуртия\n#суды\n#УК РФ\n#нож.

 

 

 


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