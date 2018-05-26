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В день трезвости в Удмуртии поймали за руку 18 продавцов алкоголя

13:17, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
13:17, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
479
0
#Ижевск\n#штрафы\n#полиция\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя\n#закон\n#День трезвости\n#выпускной
Фото: pixabay.com
479
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По причине проведения выпускных вечеров в школах, 25 мая в регионе запрещено торговать спиртным.  

Ижевск. Удмуртия. 18 нарушений антиалкогольного законодательства было выявлено полицейскими в день трезвости в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. 

Напомним, 25 мая в связи с проведением «последних звонков» в школах, на территории региона запрещено продавать алкогольные напитки, в том числе пиво. Эта норма установлена законом Удмуртской Республики от 4 октября 2011 года. 

В пятницу сотрудники полиции проводили рейды по магазинам, в ходе которых было выявлено 18 нарушений законодательства.  Из них 13 фактов установлено в Ижевске (Ленинский район - 6, Октябрьский - 2, Устиновский - 4, Индустриальный – 3 случая). Также торговля спиртным пресечена в Воткинском, Сарапульском и Глазовском районах (от 1 до 2 нарушений). 

В отношении продавцов и владельцев магазинов проводятся проверки. Им грозят штрафы, отметили в полиции.

13:17, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
479
0
#Ижевск\n#штрафы\n#полиция\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя\n#закон\n#День трезвости\n#выпускной

 

 

 


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