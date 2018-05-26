В день трезвости в Удмуртии поймали за руку 18 продавцов алкоголя

По причине проведения выпускных вечеров в школах, 25 мая в регионе запрещено торговать спиртным.

Ижевск. Удмуртия. 18 нарушений антиалкогольного законодательства было выявлено полицейскими в день трезвости в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Напомним, 25 мая в связи с проведением «последних звонков» в школах, на территории региона запрещено продавать алкогольные напитки, в том числе пиво. Эта норма установлена законом Удмуртской Республики от 4 октября 2011 года.

В пятницу сотрудники полиции проводили рейды по магазинам, в ходе которых было выявлено 18 нарушений законодательства. Из них 13 фактов установлено в Ижевске (Ленинский район - 6, Октябрьский - 2, Устиновский - 4, Индустриальный – 3 случая). Также торговля спиртным пресечена в Воткинском, Сарапульском и Глазовском районах (от 1 до 2 нарушений).

В отношении продавцов и владельцев магазинов проводятся проверки. Им грозят штрафы, отметили в полиции.