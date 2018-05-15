Карантинную пекинскую капусту уничтожили в Ижевске

Партия овощей насчитывала массу в 210 кг.

Ижевск. Удмуртия. Произведённую в Польше пекинскую капусту уничтожили в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, подкарантинной продукции оказалось 210 кг.

Запрещённую к ввозу на территорию Российской Федерации пекинскую капусту выявили на складе в Ижевске по адресу – улица Пойма, 23. Согласно маркировке, капуста предназначалась для реализации в Республике Беларусь.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №774 от 31 июля 2015 года, запрещённая к ввозу сельскохозяйственная продукция была изъята из оборота и уничтожена методом механического сдавливания в специализированном автомобиле с последующим вывозом на полигон ТБО.