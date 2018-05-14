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Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля на парковке в Ижевске

15:30, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
15:30, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
261
0
#дети\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#пострадавший ребенок\n#пострадавшие
Фото: УГИБДД МВД по Удмуртии
261
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Получившего травмы ребёнка госпитализировали.

Ижевск. Удмуртия. Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Ижевске в воскресенье, 13 мая. Как сообщает 1-й отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, водитель автомобиля «Форд» наехал на пешехода на парковке.

ДТП произошло напротив дома №244 по улице Карла Маркса, в котором расположен Центральный универмаг. Пострадавший ребёнок шёл по парковке вместе с отцом. В результате аварии 7-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники полиции призывают водителей соблюдать скоростной режим при подъезде к пешеходным переходам и на парковках.

15:30, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
261
0
#дети\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#пострадавший ребенок\n#пострадавшие

 

 

 


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