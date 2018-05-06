Родственники погибшей под поездом жительницы Можги получили компенсацию

Женщина погибла, переходя пути в состоянии опьянения в неположенном месте.

Можга. Удмуртия. Можгинский районный суд Удмуртской Республики взыскал с ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда. Как говорится в сообщении ведомства, истцами по делу являлись родственники погибшей под колёсами поезда женщины.

Сообщается, что 39-летняя жительница Можги в ноябре 2017 года переходила ж/д пути Горьковской железной дороги в несанкционированном месте у отметки 1031 км. Вместе с ней переходили опасный участок её внуки 2013 и 2016 годов рождения. Дети не пострадали.

После изучения материалов дела суд установил, что действия потерпевшей носили характер грубой неосторожности. Женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения, не приняла очевидных мер к обеспечению своей безопасности, на подачу звуковых сигналов поезда не реагировала.

Вместе с тем, законом предусмотрена компенсация морального вреда независимо от вины в случае «причинения вреда здоровью гражданина источником повышенной опасности». Из пояснений истцов и свидетелей следует, что в семье были хорошие отношения. Родственники погибшей понесли невосполнимую утрату, пережили психологический стресс из-за утраты матери, сестры и бабушки.

В конце апреля 2018 года суд вынес решение по делу, которым удовлетворил заявленные исковые требования частично: с ОАО «Российские железные дороги» в пользу дочери и сына погибшей взыскана компенсацию морального вреда в размере по 20 000 рублей каждому, в пользу внука и сестры по 15 000 рублей каждому.

Во взыскании судебных расходов за составление нотариальной доверенности в размере 1330 рублей истцам отказано.