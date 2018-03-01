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Деятельность наркопритона пресечена полицейскими в Ижевске

09:00, 01 марта, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 01 марта, 2018
Дмитрий Стрелков
233
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
Фото: Flickr.com (Luca Serazzi)
233
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Хозяйке квартиры может грозить арест до четырёх лет.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотических средств МВД по Удмуртской Республике пресекли деятельность наркопритона в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В полицию поступила информация, что в квартире одного из домов по ул. Петрова собираются подозрительные люди. При проверке выяснилось, что 31-летняя хозяйка квартиры несколько месяцев предоставляла свой дом наркозависимым для приготовления и потребления наркотиков. Сама женщина оказалась ранее судимой.

По факту организации и содержания наркопритона возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

09:00, 01 марта, 2018
Дмитрий Стрелков
233
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии

 

 

 

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