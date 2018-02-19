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      Две девочки погибли в Ижевске после падения с высоты

      18:48, 19 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      18:48, 19 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      7682
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
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      0

      Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

      Ижевск. Удмуртия. Две девочки погибли в Ижевске после падения с высоты. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребенка при главе Удмуртской Республики Ольга Авдеева.

      «Сейчас работают следственные органы. <…> О каких-то подробностях говорить пока рано», - отметила Авдеева.

      Известно, что трагедия произошла на улице Петрова. Две девочки – подростки 12 и 15 лет – гуляли по торговому центру, а потом дошли до многоэтажного дома. Там и произошло падение.

      18:48, 19 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      7682
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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