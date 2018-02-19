Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Ижевск. Удмуртия. Две девочки погибли в Ижевске после падения с высоты. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребенка при главе Удмуртской Республики Ольга Авдеева.

«Сейчас работают следственные органы. <…> О каких-то подробностях говорить пока рано», - отметила Авдеева.

Известно, что трагедия произошла на улице Петрова. Две девочки – подростки 12 и 15 лет – гуляли по торговому центру, а потом дошли до многоэтажного дома. Там и произошло падение.