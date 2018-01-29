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      «Ижевские электрические сети» прокомментировали оперативные мероприятия в компании

      17:57, 29 января, 2018
      Георгий Поветкин
      17:57, 29 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1494
      0
      #ФСБ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#арест\n#суд\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      1494
      0

      В ответе на редакционный запрос говорится, что деятельностью предприятия заинтересовались сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности.

      Ижевск. Удмуртия. «Ижевские электрические сети» прокомментировали оперативные мероприятия в компании. В ответе на редакционный запрос говорится, что деятельностью предприятия заинтересовались сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности.

      «17 января 2018 года в АО «Ижевские электрические сети» сотрудниками УФСБ России по Удмуртии проводились оперативно-розыскные мероприятия. […] Со своей стороны сообщаем, что все интересующие материалы предоставлены», - говорится в ответе.

      В компании подтвердили арест начальника отдела материально-технического снабжения Салавата Загидуллина, о котором «Сусанин» писал ранее.

      Также в «Ижевских электрических сетях» ответили на вопрос о передаче сетей в концессию. На данный момент такой вопрос не рассматривается. 

      17:57, 29 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1494
      0
      #ФСБ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#арест\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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