В ответе на редакционный запрос говорится, что деятельностью предприятия заинтересовались сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности.

Ижевск. Удмуртия. «Ижевские электрические сети» прокомментировали оперативные мероприятия в компании. В ответе на редакционный запрос говорится, что деятельностью предприятия заинтересовались сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности.

«17 января 2018 года в АО «Ижевские электрические сети» сотрудниками УФСБ России по Удмуртии проводились оперативно-розыскные мероприятия. […] Со своей стороны сообщаем, что все интересующие материалы предоставлены», - говорится в ответе.

В компании подтвердили арест начальника отдела материально-технического снабжения Салавата Загидуллина, о котором «Сусанин» писал ранее.

Также в «Ижевских электрических сетях» ответили на вопрос о передаче сетей в концессию. На данный момент такой вопрос не рассматривается.