В Сарапуле разыскивают 15-летнюю школьницу

Девочка ушла из дома 13 ноября и до сих пор не выходит на связь с родными.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле разыскивают 15-летнюю Дарью Шалдыбину. Как сообщили корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртии, в данный момент проводятся необходимые розыскные мероприятия.

Также в ведомстве отметили, что подросток уже не в первый раз ушла из дома.

Девочка пропала 13 ноября. Приметы: рост – 160 см, русые волосы, голубые глаза. Была одета в желтую шапку, черную куртку с капюшоном, светло-синие джинсы, розовые кроссовки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о Даше, просят обратиться в полицию.