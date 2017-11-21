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      В Сарапуле разыскивают 15-летнюю школьницу

      14:57, 21 ноября, 2017
      14:57, 21 ноября, 2017
      949
      0
      #дети\n#Сарапул\n#розыск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#поиск\n#происшествие
      Фото: vk.com/sggs18
      949
      0

      Девочка ушла из дома 13 ноября и до сих пор не выходит на связь с родными.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле разыскивают 15-летнюю Дарью Шалдыбину. Как сообщили корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртии, в данный момент проводятся необходимые розыскные мероприятия.

      Также в ведомстве отметили, что подросток уже не в первый раз ушла из дома.

      Девочка пропала 13 ноября. Приметы: рост – 160 см, русые волосы, голубые глаза. Была одета в желтую шапку, черную куртку с капюшоном, светло-синие джинсы, розовые кроссовки.  

      Всех, у кого есть какая-либо информация о Даше, просят обратиться в полицию. 

       
      14:57, 21 ноября, 2017
      949
      0
      #дети\n#Сарапул\n#розыск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#поиск\n#происшествие

       

       

       

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