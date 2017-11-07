«Липовые» сотрудники Роспотребнадзора продают ижевским бизнесменам ненужные книги

Предпринимателям советуют быть бдительными.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появились злоумышленники, которые обманывают бизнесменов. Они представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Ссылаясь на предстоящую проверку, (они) требует переоформить «Уголок потребителя» и приобрести комплект якобы необходимой литературы. В случае отказа предпринимателей - угрожают штрафными санкциями», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора отметили, что сотрудники управления не проводят подобных рейдов и не требуют с бизнесменов денег. Предпринимателям советуют быть бдительными и обращаться к правоохранителям.