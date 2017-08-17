Микрофинансовую компанию в Ижевске обокрали собственные сотрудники

Две женщины похитили из кассы более 300 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Менеджеры организации по выдаче микрозаймов в Ижевске похитили из кассы более 300 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, суд назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

С марта по октябрь 2016 года 25-летняя и 30-летняя обвиняемые, во время работы в одной в одной из микрофинасовых организаций Ижевска оформили несколько фиктивных договоров займа с гражданами.

Женщин обвинили по части 3 статьи 160 УК России РФ («Присвоение и растрата имущества, вверенного виновному»). Они признали вину в совершенных преступлениях.