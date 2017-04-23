Трагедия произошла 13 апреля. На мальчика обрушилась крыша объекта.

Балезино. Александр Бречалов посоветовал чиновникам Балезино пройтись по всем домам после смерти ребенка в здании Льнозавода. Об этом врио главы Удмуртии заявил во время совещания, которые было посвящено проблемам поселка.

Напомним, трагедия произошла 13 апреля, на мальчика обрушилась крыша.

«У вас сколько депутатов и чиновников в муниципальном образовании? 104 человека. Сколько у вас домов примерно? В общем вы поняли задачу. Если необходимы, я на себя возьму несколько домом и на тему паводка, и на тему детей поговорим. Это не сложно. Чего нам тут обсуждать и планировать, если гибнет ребенок», - обратился Бречалов к и. о. главы Балезинского района Василию Некрасову.

По словам руководителя региона, в данном случае есть вопросы и к родителям погибшего школьника.

«Мы проверили объекты. Хотите я вам помогу? Вместе поедем. Есть лента, которая может определить визуально, что сюда заходить нельзя. Была лента? Ну значит натягивайте ее каждое утро – я вам ее поставлять буду. Да, и к родителям вопрос, но давайте делать все по максимуму, чтобы этого не допустить снова», - обратился к участникам заседания Александр Бречалов.